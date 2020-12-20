Боротьби з олігархами недостатньо для подолання корупції – президент

Президент Володимир Зеленський вважає, що боротьба із олігархами є досить вагомою для подолання корупції, проте не лише такими засобами можливо це зробити. Зокрема, влада має використовувати цифровізацію для її подолання.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для The New York Times

Пряма мова: "Однозначно ( для перемоги над корупцією треба перемогти олігархів – УП)... Я вважаю, що в олігархів у цьому цивілізованому світі є два виходи: олігархи стають великим бізнесом, і тоді вони не мають впливу ні на політику, ні на засоби масової інформації...

Якщо фінансові групи мають політичний вплив, постійно займаються лобізмом, мають ЗМІ, у яких вони не просто міноритарії, а контролюють інформаційну політику, вони з великих підприємців перетворюються на олігархів. І тоді держава повинна з ними боротися. Що в нас."

Деталі: Зеленський констатував, що представники фінансових груп є і у Верховній раді та пожалівся, що власниками телевізійних груп є великі підприємці.

Але для навіть "перемога над олігархами" не дозволить подолати корупцію. Натомість для цього потрібно використати технології та цифровізацію.

"Я вважаю, що передусім потрібна цифровізація, тому це окремий напрям, яким ми займаємося. Менше контакту людини з чиновником – більше цифрових напрямків. Ми вже зробили багато всього: і водійські посвідчення, і цифровий паспорт. Ми в цьому перші у світі. Таку річ ми швидко зробили: зараз усі дотації, які буде отримувати малий бізнес, – вони знову отримуватимуть їх в електронному вигляді", – пояснив президент.

Президент також анонсував нову опцію у додатку "Дія", яка дозволить постраждалому від локдауну малому бізнесу отримати гроші.

Нагадаємо: