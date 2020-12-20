Борьбы с олигархами недостаточно для преодоления коррупции – президент

Президент Владимир Зеленский считает, что борьба с олигархами является достаточно весомой для преодоления коррупции, однако не только такими средствами это сделать. В частности, власти использовать цифровизацию для ее преодоления.

Источник: интервью Зеленского для The New York Times

Прямая речь: "Однозначно (для победы над коррупцией нужно победить олигархов – УП) ... Я считаю, что у олигархов в этом цивилизованном мире есть два выхода: олигархи становятся большим бизнесом, и тогда они не оказывают влияния ни на политику, ни на средства массовой информации ...

Если финансовые группы имеют политическое влияние, постоянно занимаются лоббизмом, имеют СМИ, в которых они не просто миноритарии, а контролируют информационную политику, они из крупных предпринимателей превращаются в олигархов. И тогда государство должно с ними бороться. Что у нас"

Детали: Зеленский констатировал, что представители финансовых групп есть и в Верховной Раде и пожаловался, что владельцами телевизионных групп являюся крупные предприниматели.

Но для США "победа над олигархами" не позволит преодолеть коррупцию. А для этого нужно использовать технологии и цифровизацию.

"Я считаю, что прежде всего нужна цифровизация, поэтому это отдельное направление, которым мы занимаемся. Меньше контакта человека с чиновником – более цифровых направлений. Мы уже сделали много всего: и водительские удостоверения, и цифровой паспорт. Мы в этом первые в мире. Такую вещь мы быстро сделали: сейчас все дотации, которые будет получать малый бизнес, – они снова будут получать их в электронном виде", – пояснил президент.

Президент также анонсировал новую опцию в приложении "Дия", которая позволит пострадавшему от локдауну малому бизнесу получить деньги.

Напомним: