Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США, Бразилія та РФ виявили найбільше хворих на COVID-19 за добу

Неділя, 20 грудня 2020, 05:38
США, Бразилія та РФ виявили найбільше хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу у світі діагностували майже 613 тисяч випадків захворювання на коронавірус, найбільше в США, Бразилії та Росії. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Близьку кількість нових випадків до Росії виявили також у Великій Британії та Німеччині. Туреччина, яка останні дні входила до топ-країн за поширення коронавірусу опустилась на 7 позицію серед інших держав. 

Україна займає 13 місце за цим критерієм. Однакову кількість із Україною підтвердили випадків у Польщі. 

За цей же час від ускладнень захворювання померла 10771 людина. Тут Україна також посідає 13 місце.

 

Наразі від коронавірусу у світі вилікувались 53,7 мільйона хворих, померли – 1 мільйон 691 тисяча, отримують лікування – більше 21 мільйона людей.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • За минулу добу, 18 грудня, в Україні зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби, 213 хворих померли, одужало 13 314 осіб, госпіталізовано 2 865 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
Усі новини...
Реклама: