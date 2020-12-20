США, Бразилія та РФ виявили найбільше хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу у світі діагностували майже 613 тисяч випадків захворювання на коронавірус, найбільше в США, Бразилії та Росії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Близьку кількість нових випадків до Росії виявили також у Великій Британії та Німеччині. Туреччина, яка останні дні входила до топ-країн за поширення коронавірусу опустилась на 7 позицію серед інших держав.

Україна займає 13 місце за цим критерієм. Однакову кількість із Україною підтвердили випадків у Польщі.

За цей же час від ускладнень захворювання померла 10771 людина. Тут Україна також посідає 13 місце.

Наразі від коронавірусу у світі вилікувались 53,7 мільйона хворих, померли – 1 мільйон 691 тисяча, отримують лікування – більше 21 мільйона людей.

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