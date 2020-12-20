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США, Бразилія та РФ виявили найбільше хворих на COVID-19 за добу

Неділя, 20 грудня 2020, 06:38

За минулу добу у світі діагностували майже 613 тисяч випадків захворювання на коронавірус, найбільше в США, Бразилії та Росії. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Близьку кількість нових випадків до Росії виявили також у Великій Британії та Німеччині. Туреччина, яка останні дні входила до топ-країн за поширення коронавірусу опустилась на 7 позицію серед інших держав. 

Україна займає 13 місце за цим критерієм. Однакову кількість із Україною підтвердили випадків у Польщі. 

За цей же час від ускладнень захворювання померла 10771 людина. Тут Україна також посідає 13 місце.

 

Наразі від коронавірусу у світі вилікувались 53,7 мільйона хворих, померли – 1 мільйон 691 тисяча, отримують лікування – більше 21 мільйона людей.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • За минулу добу, 18 грудня, в Україні зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби, 213 хворих померли, одужало 13 314 осіб, госпіталізовано 2 865 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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