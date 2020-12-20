США, Бразилия и РФ обнаружили больше всего больных COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 613 тысяч случаев заболевания коронавирус, всего в США, Бразилии и России.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Похожее количество новых случаев как в России обнаружили также в Великобритании и Германии. Турция, которая последние дни входила в топ-стран за распространение коронавируса опустилась на 7 место среди других государств.

Украина занимает 13 место по этому критерию. Одинаковое количество с Украиной подтвердили случаев в Польше.

За это же время от осложнений заболевания скончался 10 771 человек. Здесь Украина также занимает 13 место.

Сейчас от коронавируса в мире вылечились 53,7 миллиона больных, умерло – 1 миллион 691 тысяча, получают лечение – более 21 миллиона человек.

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Напомним: