США, Бразилия и РФ обнаружили больше всего больных COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в мире диагностировали почти 613 тысяч случаев заболевания коронавирус, всего в США, Бразилии и России.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Похожее количество новых случаев как в России обнаружили также в Великобритании и Германии. Турция, которая последние дни входила в топ-стран за распространение коронавируса опустилась на 7 место среди других государств.
Украина занимает 13 место по этому критерию. Одинаковое количество с Украиной подтвердили случаев в Польше.
За это же время от осложнений заболевания скончался 10 771 человек. Здесь Украина также занимает 13 место.
Сейчас от коронавируса в мире вылечились 53,7 миллиона больных, умерло – 1 миллион 691 тысяча, получают лечение – более 21 миллиона человек.
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Напомним:
- За прошедшие сутки, 18 декабря, в Украине зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни, 213 больных умерли, выздоровели 13 314 человек, госпитализированы 2 865 человек.