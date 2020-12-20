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США, Бразилия и РФ обнаружили больше всего больных COVID-19 за сутки

Воскресенье, 20 декабря 2020, 05:38
США, Бразилия и РФ обнаружили больше всего больных COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 613 тысяч случаев заболевания коронавирус, всего в США, Бразилии и России.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Похожее количество новых случаев как в России обнаружили также в Великобритании и Германии. Турция, которая последние дни входила в топ-стран за распространение коронавируса опустилась на 7 место среди других государств.

Украина занимает 13 место по этому критерию. Одинаковое количество с Украиной подтвердили случаев в Польше.

За это же время от осложнений заболевания скончался 10 771 человек. Здесь Украина также занимает 13 место.

 

Сейчас от коронавируса в мире вылечились 53,7 миллиона больных, умерло – 1 миллион 691 тысяча, получают лечение – более 21 миллиона человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • За прошедшие сутки, 18 декабря, в Украине зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни, 213 больных умерли, выздоровели 13 314 человек, госпитализированы 2 865 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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