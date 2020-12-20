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ООС: у штабі нарахували 7 порушень домовленостей

Неділя, 20 грудня 2020, 07:53

19 грудня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також за допомогою кулеметів вороги здійснили провокаційний обстріл наших позицій в передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".  А поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї". 

Деталі: Біля Павлополя для коригування вогню із АГС окупанти використовували БПЛА. 

Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували і неподалік Водяного. Наші військові змогли заблокувати подальше його застосування.

"Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає", – запевнили у штабі. 

Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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