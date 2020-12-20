ООС: у штабі нарахували 7 порушень домовленостей

19 грудня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також за допомогою кулеметів вороги здійснили провокаційний обстріл наших позицій в передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". А поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї".

Деталі: Біля Павлополя для коригування вогню із АГС окупанти використовували БПЛА.

Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували і неподалік Водяного. Наші військові змогли заблокувати подальше його застосування.

"Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає", – запевнили у штабі.

Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.