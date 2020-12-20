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ООС: в штабе насчитали 7 нарушений договоренностей

Воскресенье, 20 декабря 2020, 07:53

19 декабря российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также с помощью пулеметов враги совершили провокационный обстрел наших позиций в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Детали: У Павлополя для корректировки огня с АГС оккупанты использовали БПЛА.

Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и неподалеку Водяного. Наши военные смогли заблокировать дальнейшее его применение.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", – заверили в штабе.

С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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