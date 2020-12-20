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У Києві загальна кількість хворих на COVID перевалила за 100 тисяч

Неділя, 20 грудня 2020, 10:50
У Києві загальна кількість хворих на COVID перевалила за 100 тисяч
Фото vechirniy.kyiv.ua

За добу 19 грудня у столиці зареєстрували 756 нових випадків коронавірусу – таким чином загальна кількість хворих на COVID у Києві перевалила за 100 тисяч.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще 756 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 14 людей померли".

Деталі: Серед нових хворих: 415 жінок віком від 18 до 85 років, 281 чоловік віком від 18 до 88 років, 26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років. Захворіли, зокрема, 25 медиків.

62 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому (216), у Дніпровському (170) та в Подільському (79) районах. 

Станом на 20 грудня у столиці вже 100 450 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 1 713 киян. Подолали хворобу 32 175 мешканців Києва, з них 226 за минулу добу.

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За попередню добу в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 8 325 громадян, загалом за весь час пандемії COVID-19 підтвердили у 964 448 осіб.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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