В Україні більше 8 тисяч випадків COVID-19 і понад 3 тисячі госпіталізованих
Неділя, 20 грудня 2020, 08:24
За попередню добу в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 8 325 громадян, загалом за весь час пандемії COVID-19 підтвердили у 964 448 осіб.
Джерело: Facebook-cторінка Степанова
Деталі: Станом на 20 грудня в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 3 037 осіб;
- летальних випадків – 116;
- одужало – 6 626 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 964 448 осіб;
- одужало – 581 162 особи;летальних випадків – 16 585;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
Українська правда