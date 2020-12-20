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В Україні більше 8 тисяч випадків COVID-19 і понад 3 тисячі госпіталізованих

Неділя, 20 грудня 2020, 08:24

За попередню добу в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 8 325 громадян, загалом за весь час пандемії COVID-19 підтвердили у 964 448 осіб.

Джерело: Facebook-cторінка Степанова

Деталі: Станом на 20 грудня в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 3 037 осіб;
  • летальних випадків – 116;
  • одужало – 6 626 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 964 448 осіб;
  • одужало – 581 162 особи;летальних випадків – 16 585;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

 

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнаCovid-2019СтепановМОЗ


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