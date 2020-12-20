В Киеве общее количество больных COVID перевалило за 100 тысяч

За сутки 19 декабря в столице зарегистрировали 756 новых случаев коронавируса – таким образом общее количество больных COVID в Киеве перевалило за 100 тысяч.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще 756 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. 14 человек умерли".

Детали: Среди новых больных: 415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 281 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет. Заболели, в частности, 25 медиков.

62 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (216), в Днепровском (170) и в Подольском (79) районах.

По состоянию на 20 декабря в столице уже 100 450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 1 713 киевлян. Преодолели болезнь 32 175 жителей Киева, из них 226 за минувшие сутки.

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