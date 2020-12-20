Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військовий помер від СOVID, в армії майже 3 тисячі хворих

Неділя, 20 грудня 2020, 13:36
Військовий помер від СOVID, в армії майже 3 тисячі хворих
Фото Командування Медичних сил ЗСУ

Співробітник Збройних сил України, у якого раніше діагностували COVID-19, помер у міській клінічній лікарні м. Дніпро.

Джерело: командування медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Працівник ЗСУ перебував на лікуванні у міській клінічній лікарні м. Дніпро з 27.11.2020 року. ПЛР тест від 28.11.2020 року позитивний. На фоні важких супутніх захворювань 19.12.2020 стан критично погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали".

Деталі: Повідомляється, що це вже 36 смерть від COVID-19 в армії.

Станом на 20 грудня у ЗСУ на коронавірус хворіє 2939 осіб.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 449 осіб.  

Подолали хворобу уже 9992 військових.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За попередню добу в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 8 325 громадян, загалом за весь час пандемії COVID-19 підтвердили у 964 448 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: арміякоронавірусЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
армія
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Останні новини
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
Усі новини...
Реклама: