Військовий помер від СOVID, в армії майже 3 тисячі хворих

Співробітник Збройних сил України, у якого раніше діагностували COVID-19, помер у міській клінічній лікарні м. Дніпро.

Джерело: командування медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Працівник ЗСУ перебував на лікуванні у міській клінічній лікарні м. Дніпро з 27.11.2020 року. ПЛР тест від 28.11.2020 року позитивний. На фоні важких супутніх захворювань 19.12.2020 стан критично погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали".

Деталі: Повідомляється, що це вже 36 смерть від COVID-19 в армії.

Станом на 20 грудня у ЗСУ на коронавірус хворіє 2939 осіб.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 449 осіб.

Подолали хворобу уже 9992 військових.

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