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Военный умер от СOVID, в армии почти 3000 больных

Воскресенье, 20 декабря 2020, 13:36
Военный умер от СOVID, в армии почти 3000 больных
Фото Командования Медицинских сил ВСУ

Сотрудник Вооруженных сил Украины, у которого ранее диагностировали COVID-19, умер в городской клинической больнице г. Днепр.

Источник: командование медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "Работник ВСУ находился на лечении в городской клинической больнице г. Днепр с 27.11.2020 года. ПЦР тест от 28.11.2020 года положительный. На фоне тяжелых сопутствующих заболеваний 19.12.2020 состояние критически ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали".

Детали: Сообщается, что это уже 36 смерть от COVID-19 в армии.

По состоянию на 20 декабря в ВСУ коронавирусом болеет 2939 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 449 человек.

Преодолели болезнь уже 9992 военных. 

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Предыстория: 

  • За минувшие сутки в Украине заболевание коронавирусом подтвердили у 8325 граждан, в целом за все время пандемии COVID-19 подтвердили у 964 448 человек.

Украинская правда

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Темы: армиякоронавирусВооруженные силы
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