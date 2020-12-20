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Через новий штам коронавірусу у Британії можуть ввести тривалий локдаун

Неділя, 20 грудня 2020, 15:46
Через новий штам коронавірусу у Британії можуть ввести тривалий локдаун
Фото: Phil Noble

Нові жорсткі карантинні обмеження, запроваджені з 19 листопада для понад 16 млн мешканців Англії, можуть тривати "декілька місяців", доки з’явиться можливість вакцинувати значну частку населення.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр охорони здоров’я Метт Хенкок. 

"Важливо, щоб люди не просто дотримувалися нових обмежень, а щоб взагалі кожен у зоні "4 рівня" (з найжорсткішим карантином - ЄП) поводився так, наче саме він є носієм вірусу, щоб не допустити зараження інших", - сказав він.

Він зазначив, що через велику заразність нового виявленого штаму потрібно значно більше обережності, ніж досі. 

"Ми це знаємо, тому що у листопаді в тих районах у Кенті, де цей штам почав ширитися, кількість заражень продовжувала зростати, тоді як в інших частинах країни листопадовий локдаун виявився дуже ефективним", - зазначив Хенкок.

Він додав, що втримати епідемію під контролем з новим штамом буде дуже складно і це буде напевно головним викликом для країни у найближчі декілька місяців. 

Нагадаємо, напередодні прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний. 

Це означає обмеження на вихід з дому, окрім важливих причин, та повторне закриття усіх "другорядних" магазинів. 

У зоні, що потрапила під обмеження 4-го рівня, зустрічі з близькими і друзями на Різдво будуть заборонені. Зустрічі будуть дозволені не більш як з однією особою і надворі. Для решти території Англії зустрітися компанією буде дозволено лише на Різдво, 25 грудня.

У зв’язку з новинами про новий штам вже три країни Європи оголосили про тимчасову заборону авіарейсів з Британії. 

Зазначимо, Британія першою на Заході почала вакцинацію від коронавірусу, використовуючи вакцину Pfizer/BioNTech. Першими провакцинують людей, старших за 80 років, жителів будинків для літніх людей та їхніх працівників, а також деяких медичних працівників.

"Українська правда" у Threads

Теми: локдаунВелика Британіякоронавірус
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