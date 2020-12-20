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Німеччина скликає антикризову нараду ЄС через нову мутацію коронавірусу

Неділя, 20 грудня 2020, 22:59

Головування Німеччини в Раді ЄС проведе у понеділок, 21 грудня, у Брюсселі нараду антикризового механізму в зв'язку з ситуацією навколо нового різновиду коронавірусу COVID-19.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на офіційного представника Комітету постпредів (Coreper) країн Євросоюзу Себастьяна Фішера

Пряма мова: "Головування Німеччини в Раді ЄС запросило держави-члени ЄС на термінове засідання кризового механізму IPCR (The integrated political crisis response) завтра вранці об 11:00 (12:00 за Києвом - УП). На порядку денному – координація ЄС з реагування на недавно виявлений у Сполученому Королівстві варіант COVID-19".

Деталі: Також кабінет глави Євроради Шарля Мішеля ініціював у неділю нараду представників країн ЄС через новий різновид коронавірусу COVID-19 і заходів реагування на нього.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії.

Нагадаємо: За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.

Теми: коронавірусепідеміяЄвропа


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