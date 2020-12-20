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Мутація коронавірусу: ВООЗ закликала Європу посилити контроль

Неділя, 20 грудня 2020, 18:54

За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: ВООЗ у неділю, 20 грудня, закликала європейські країни посилити заходи у боротьбі з коронавірусом через появу у Великобританії нового штаму Covid. За даними організації, за межами Великобританії було зафіксовано 11 випадків інфікування мутованим вірусом - 9 у Данії, та по одному у Нідерландах та Австралії.

Новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. З огляду на швидке зростання показників захворюваності, припускають, що новий штам коронавірусу може швидше поширюватися, ніж відомі досі, сказав головний лікар Англії Кріс Уітті.

Пряма мова речниці європейського представництва ВООЗ: "По всій Європі, де передача є інтенсивною та широко розповсюдженою, країнам необхідно подвоїти свої підходи до контролю та запобігання"

Нагадаємо:

  • Прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним.
  • Через виявлення нового штаму коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий локдаун.

Теми: коронавірусепідеміяЄвропа


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