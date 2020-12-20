Германия созывает антикризисное совещание ЕС из-за новой мутации коронавируса

Председательство Германии в Совете ЕС проведет в понедельник, 21 декабря, в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией вокруг новой разновидности коронавируса COVID-19.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на официального представителя Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьяна Фишера

Прямая речь: "Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) завтра утром в 11:00 (12:00 по Киеву - УП). На повестке дня – координация ЕС по реагированию на недавно обнаруженный в Соединенном Королевстве вариант COVID-19".

Детали: Также кабинет главы Евросовета Шарля Мишеля инициировал в воскресенье совещание представителей стран ЕС из-за нового вида коронавируса и мер реагирования на него.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.

Напомним: За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.