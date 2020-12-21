Водна криза в Криму: у Сімферополі сталася аварія на водогоні

У Сімферополі 20 грудня сталася чергова аварія на мережах холодного водопостачання, у зв'язку з цим мешканці десятка вулиць окупованого Росією міста залишилися без води.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: За даними підприємства "Вода Криму", для жителів шести вулиць часткове постачання води мають відновити незабаром, а ще на чотирьох вулицях про відновлення роботи водопроводу поки не йдеться.

Варто зауважити, що водопостачальники вже третій день поспіль повідомляють про різні аварії на водогонах Сімферополя і цим пояснюють відсутність води у районах міста.

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Передісторія: Глава підконтрольного Кремлю "уряду" Криму Юрій Гоцанюк ще в березні скаржився на суттєві втрати питної води нібито через зношеність водопровідних мереж.

26 серпня глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов сказав, що посуха на півострові "перевершила всі очікування". За його словами, влада була впевнена, що води у водосховищах вистачить до осені.

Нагадаємо: Окупанти у серпні були змушені перевести Крим у режим жорсткої економії прісної води. З 24 серпня у Сімферополі та ще у 39 населених пунктах Сімферопольського й Бахчисарайського районів почали обмежувати подачу води.