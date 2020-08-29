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Крим переходить у режим економії води – спочатку Сімферополь та Бахчисарай

Субота, 29 серпня 2020, 19:24
Крим переходить у режим економії води – спочатку Сімферополь та Бахчисарай

З 24 серпня у Сімферополі та ще у 39 населених пунктах Сімферопольського й Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води кримчанам, а в межах економії цього цінного для півострова ресурсу окупаційна влада взялася шукати способи мінімізувати втрати води.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Так званому "міністерству житлово-комунального господарства Криму" з резервного фонду виділили 200 млн рублів (близько 2,7 млн доларів) на скорочення втрат води в розподільній мережі.

Зазначені бюджетні асигнування окупанти планують направити на "непередбачені витрати для проведення заходів, спрямованих на скорочення втрат води в розподільній мережі до 20 тисяч кубометрів на добу".

Зазначається, що окупаційне відомство до 25 грудня має відзвітувати про використання цих коштів.

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Передісторія: Глава підконтрольного Кремлю "уряду" Криму Юрій Гоцанюк ще в березні скаржився на суттєві втрати питної води нібито через зношеність водопровідних мереж.

26 серпня глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов сказав, що посуха на півострові "перевершила всі очікування". За його словами, влада була впевнена, що води у водосховищах вистачить до осені.

У Севастополі стрімко міліє Чорноріченське водосховище, тому окупаційна влада змушена організовувати пошук підземних джерел води.

В окупованому Криму слідом за верхньою частиною висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище може пересохнути вже восени.

До окупації Криму Росією близько 85% потреб місцевих жителів в прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. Після віроломної анексії Україна його перекрила.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупаціявода
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