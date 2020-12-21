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Водный кризис в Крыму: в Симферополе произошла авария на водопроводе

Понедельник, 21 декабря 2020, 00:12

В Симферополе 20 декабря произошла очередная авария на сетях холодного водоснабжения, в связи с этим жители десятка улиц оккупированного Россией города остались без воды.

Источник: Крым.Реалии

Детали: По данным предприятия "Вода Крыма", для жителей шести улиц водоснабжение частично должны восстановить вскоре, а еще на четырех улицах о возобновлении работы водопровода речи пока не идет.

Стоит отметить, что водопоставщики уже третий день подряд сообщают о различных авариях на водопроводах Симферополя и этим объясняют отсутствие воды в разных районах города.

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Предыстория: Глава подконтрольного Кремлю "правительства" Крыма Юрий Гоцанюк еще в марте жаловался на существенные потери питьевой воды якобы из-за изношенности водопроводных сетей.

26 августа глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сказал, что засуха на полуострове "превзошла все ожидания".

Напомним: Оккупанты в августе были вынуждены перевести Крым в режим жесткой экономии пресной воды. С 24 августа в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начали ограничивать подачу воды.

Темы: водаоккупацияКрым


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