Пандемія: вилікувались вже 54 мільйони хворих

Станом на 20 грудня від коронавірусу одужали понад 54 мільйони хворих, наразі лікуються – 21 мільйон 381 тисяча осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше одужань, як і інфікувань, зареєстровано у США – 10,6 млн. Більше 9 млн осіб вилікувались в Індії, близько 6,2 млн – у Бразилії. Росія офіційно повідомляє про одужання 2,2 млн хворих із зареєстрованих 2,8 млн випадків.

За минулу добу зафіксовано щонайменше 334 тисячі осіб, які побороли недугу.

Загалом за час пандемії хворобу діагностували у 77,1 млн осіб. Стали жертвами коронавірусу вже 1 мільйон 699 тисяч хворих. Лише за минулу добу від ускладнень COVID-19 померла 7941 особа. За цей же період підтвердили понад 546 тисяч випадків інфікування.

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