Пандемия: вылечились уже 54 миллиона больных
По состоянию на 20 декабря от коронавируса выздоровели более 54 миллиона больных, лечатся – 21 миллион 381 тысяча человек.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего выздоровлений, как и заражений, зарегистрировано в США – 10,6 млн. Более 9 млн человек вылечились в Индии, около 6,2 млн – в Бразилии. Россия официально сообщает о выздоровлении 2,2 млн больных из зарегистрированных 2,8 млн случаев.
За минувшие сутки зафиксировано по меньшей мере 334 тысяч человек, которые победили болезнь.
Всего за время пандемии болезнь диагностировали у 77,1 млн человек. Стали жертвами коронавируса уже 1 миллион 699 тысяч больных. Только за минувшие сутки от осложнений COVID-19 умер 7941 человек. За этот же период подтвердили более 546 тысяч случаев инфицирования.
Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП
Напомним:
- За минувшие сутки в мире диагностировали почти 613 тысяч случаев заболевания коронавирусом, всего в США, Бразилии и России.