Пандемия: вылечились уже 54 миллиона больных

По состоянию на 20 декабря от коронавируса выздоровели более 54 миллиона больных, лечатся – 21 миллион 381 тысяча человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего выздоровлений, как и заражений, зарегистрировано в США – 10,6 млн. Более 9 млн человек вылечились в Индии, около 6,2 млн – в Бразилии. Россия официально сообщает о выздоровлении 2,2 млн больных из зарегистрированных 2,8 млн случаев.

За минувшие сутки зафиксировано по меньшей мере 334 тысяч человек, которые победили болезнь.

Всего за время пандемии болезнь диагностировали у 77,1 млн человек. Стали жертвами коронавируса уже 1 миллион 699 тысяч больных. Только за минувшие сутки от осложнений COVID-19 умер 7941 человек. За этот же период подтвердили более 546 тысяч случаев инфицирования.

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Напомним: