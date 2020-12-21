США, Велика Британія та РФ виявили найбільше хворих на коронавірус за добу

За минулу добу у світі підтвердили понад 546 тисяч випадків коронавірусу. Лідерами за темпами поширення стали США, Велика Британія та Росія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували 183 тисячі випадків захворювання, у Великій Британії – майже 36 тисяч, у Росії – близько 29 тисяч.

У Бразилії та Німеччині за цей період зареєстрували близько 25 тисяч. Більше 20 тисяч хворих виявили у Туреччині та Німеччині.

Україна опинилась на 15 місці серед держав світу за кількістю підтверджених випадків захворювання та на 18 – за числом летальних випадків.

Наразі від коронавірусу одужали понад 54 мільйони хворих, наразі лікуються – 21 мільйон 381 тисяча осіб. Загалом за час пандемії хворобу діагностували у 77,1 млн осіб. Стали жертвами коронавірусу вже 1 мільйон 699 тисяч хворих.

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