США, Велика Британія та РФ виявили найбільше хворих на коронавірус за добу
За минулу добу у світі підтвердили понад 546 тисяч випадків коронавірусу. Лідерами за темпами поширення стали США, Велика Британія та Росія.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у США зафіксували 183 тисячі випадків захворювання, у Великій Британії – майже 36 тисяч, у Росії – близько 29 тисяч.
У Бразилії та Німеччині за цей період зареєстрували близько 25 тисяч. Більше 20 тисяч хворих виявили у Туреччині та Німеччині.
Україна опинилась на 15 місці серед держав світу за кількістю підтверджених випадків захворювання та на 18 – за числом летальних випадків.
Наразі від коронавірусу одужали понад 54 мільйони хворих, наразі лікуються – 21 мільйон 381 тисяча осіб. Загалом за час пандемії хворобу діагностували у 77,1 млн осіб. Стали жертвами коронавірусу вже 1 мільйон 699 тисяч хворих.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо:
- За попередню добу в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 8 325 громадян, загалом за весь час пандемії COVID-19 підтвердили у 964 448 осіб.