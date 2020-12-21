США, Великобритания и РФ обнаружили больше больных коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в мире подтвердили более 546 тысяч случаев коронавируса. Лидерами по темпам распространения стали США, Великобритания и Россия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали 183 тысяч случаев заболевания, в Великобритании – почти 36 тысяч, в России – около 29 тысяч.

В Бразилии и Германии за этот период зарегистрировали около 25 тысяч. Более 20 тысяч больных обнаружили в Турции и Германии.

Украина оказалась на 15 месте среди государств мира по количеству подтвержденных случаев заболевания и на 18 – по числу летальных исходов.

Сейчас от коронавируса выздоровели более 54 миллиона больных, лечатся – 21 миллион 381 тысяча человек. Всего за время пандемии болезнь диагностировали у 77,1 миллиона человек. Стали жертвами коронавируса уже 1 миллион 699 тысяч больных.

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Напомним: