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США, Великобритания и РФ обнаружили больше больных коронавирусом за сутки

Понедельник, 21 декабря 2020, 04:48

За минувшие сутки в мире подтвердили более 546 тысяч случаев коронавируса. Лидерами по темпам распространения стали США, Великобритания и Россия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали 183 тысяч случаев заболевания, в Великобритании – почти 36 тысяч, в России – около 29 тысяч.

В Бразилии и Германии за этот период зарегистрировали около 25 тысяч. Более 20 тысяч больных обнаружили в Турции и Германии.

Украина оказалась на 15 месте среди государств мира по количеству подтвержденных случаев заболевания и на 18 – по числу летальных исходов.

 

Сейчас от коронавируса выздоровели более 54 миллиона больных, лечатся – 21 миллион 381 тысяча человек. Всего за время пандемии болезнь диагностировали у 77,1 миллиона человек. Стали жертвами коронавируса уже 1 миллион 699 тысяч больных.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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