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Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли ворога – ООС

Понеділок, 21 грудня 2020, 07:57

20 грудня російські найманці 9 разів порушили режим припинення вогню та змусили українських військових відкрити вогонь у відповідь.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував проти наших захисників ручний протитанковий гранатомет, а поблизу Павлополя – здійснив кілька черг зі стрілецької зброї. 

Обидва види зброї противник застосував і біля населеного пункту Піски. Чотири рази ворог провокував наших захисників у передмісті Авдіївки. Тут окупанти неодноразово застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю".

Деталі: Окрім того, російсько-окупаційні війська вдалися до крайньої зухвалості та обстріляли мирне населення поблизу Кам’янки. Про знищення трактора та поранення тракториста повідомлялось напередодні. 

Також біля Південного ворог застосував проти українських захисників протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"На численні та прицільні обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога відмовитися від подальших дій. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає", – запевнили у штабі.

Від початку поточної доби, 21 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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