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Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы врага – ООС

Понедельник, 21 декабря 2020, 07:57

20 декабря российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня и заставили украинских военных открыть огонь.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг применил против наших защитников ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя– совершил несколько очередей из стрелкового оружия.

Оба вида оружия противник применил и у населенного пункта Пески. Четыре раза враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

Детали: Кроме того, российско-оккупационные войска прибегли к крайней дерзости и обстреляли мирное население вблизи Каменки. Об уничтожении трактора и ранения тракториста сообщалось накануне.

Также у Пивденного враг применил против украинских защитников противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Из-за многочисленных и прицельных обстрелов противника наши защитники открыли огонь и вынудили врага отказаться от дальнейших действий. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет", – заверили в штабе.

С начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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