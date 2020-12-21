Коронавірус в Україні: 6 545 нових випадків за добу, 80 людей померли

За минулу добу, 20 грудня, в Україні зафіксовано 6 545 нових випадків коронавірусної хвороби, 80 хворих померли, одужало 5 106 людей, госпіталізовано 1 766 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.

Також, за його словами, за минулу добу здійснено 26 839 тестувань (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 970 993 особи;

- одужало – 586 268 осіб;

- летальних випадків – 16 665;

- проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 101 123 випадки;

Київська область – 53 463 випадки;

Вінницька область – 21 035 випадків;

Волинська область – 30 773 випадки;

Дніпропетровська область – 53 155 випадків;

Донецька область – 32 513 випадків;

Житомирська область – 36 774 випадки;

Закарпатська область – 27 195 випадків;

Запорізька область – 47 789 випадків;

Івано-Франківська область – 42 026 випадків;

Кіровоградська область – 7 817 випадків;

Луганська область – 8 900 випадків;

Львівська область – 56 953 випадки;

Миколаївська область – 27 017 випадків;

Одеська область – 64 589 випадків;

Полтавська область – 31 961 випадок;

Рівненська область – 38 656 випадків;

Сумська область – 38 170 випадків;

Тернопільська область – 32 498 випадків;

Харківська область – 65 414 випадків;

Херсонська область – 15 814 випадків;

Хмельницька область – 36 814 випадків;

Черкаська область – 34 945 випадків;

Чернівецька область – 38 363 випадки;

Чернігівська область – 27 236 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Передісторія: За попередню добу, 19 грудня, в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 8 325 громадян.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП