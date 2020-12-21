Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус в Україні: 6 545 нових випадків за добу, 80 людей померли

Понеділок, 21 грудня 2020, 08:18

За минулу добу, 20 грудня, в Україні зафіксовано 6 545 нових випадків коронавірусної хвороби, 80 хворих померли, одужало 5 106 людей, госпіталізовано 1 766 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.

Також, за його словами, за минулу добу здійснено 26 839 тестувань (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 970 993 особи;

- одужало – 586 268 осіб;

- летальних випадків – 16 665;

- проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 101 123 випадки;
  • Київська область – 53 463 випадки;
  • Вінницька область – 21 035 випадків;
  • Волинська область – 30 773 випадки;
  • Дніпропетровська область – 53 155 випадків;
  • Донецька область – 32 513 випадків;
  • Житомирська область – 36 774 випадки;
  • Закарпатська область – 27 195 випадків;
  • Запорізька область – 47 789 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 026 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 817 випадків;
  • Луганська область – 8 900 випадків;
  • Львівська область – 56 953 випадки;
  • Миколаївська область – 27 017 випадків;
  • Одеська область – 64 589 випадків;
  • Полтавська область – 31 961 випадок;
  • Рівненська область – 38 656 випадків;
  • Сумська область – 38 170 випадків;
  • Тернопільська область – 32 498 випадків;
  • Харківська область – 65 414 випадків;
  • Херсонська область – 15 814 випадків;
  • Хмельницька область – 36 814 випадків;
  • Черкаська область – 34 945 випадків;
  • Чернівецька область – 38 363 випадки;
  • Чернігівська область – 27 236 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Передісторія: За попередню добу, 19 грудня, в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 8 325 громадян.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019УкраїнаепідеміяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вже третій тиждень зменшується кількість захворювань на COVID – МОЗ

інфографікаКоронавірус в Україні: 6 545 нових випадків за добу, 80 людей померли

В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу

МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid

відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США

Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Усі новини...
коронавірус
США, Велика Британія та РФ виявили найбільше хворих на коронавірус за добу
Пандемія: вилікувались вже 54 мільйони хворих
В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу
Останні новини
10:24
Трамп подав новий позов до Верховного суду США щодо результатів у Пенсильванії
10:20
За тиждень у пожежах загинули 58 людей, на воді – ще 7
10:18
Столичний забудовник заявив про плани взятися за добудову будинків "Аркади"
09:52
Вже третій тиждень зменшується кількість захворювань на COVID – МОЗ
09:44
Консультацію лікаря щодо COVID-19 можна отримати у контакт-центрі – Степанов
09:32
Ціни на нафту падають через повідомлення про новий штам коронавірусу
09:18
Brexit: ЄС і Британія не домовилися до встановленого Європарламентом дедлайну
08:56
ЄС проведе термінову зустріч через нову мутацію COVID-19
08:47
Українців попередили про небезпечне погодне явище
08:30
15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу
Усі новини...