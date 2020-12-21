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Коронавирус в Украине: 6 545 новых случаев за сутки, 80 человек умерли

Понедельник, 21 декабря 2020, 07:18
Коронавирус в Украине: 6 545 новых случаев за сутки, 80 человек умерли

За прошедшие сутки, 20 декабря, в Украине зафиксировано 6 545 новых случаев коронавирусной болезни, 80 больных умерли, выздоровели 5 106 человек, госпитализированы – 1 766.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

Также, по его словам, за прошедшие сутки проведены 26 839 тестирований (в частности методом ПЦР - 22149, методом ИФА - 4690).

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 970 993 человека;

- выздоровели - 586 268 человек;

- летальных случаев - 16 665;

- проведено ПЦР-тестов – 5 303 103.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 101 123 случая;
  • Киевская область - 53463 случая;
  • Винницкая область - 21 035 случаев;
  • Волынская область - 30 773 случая;
  • Днепропетровская область - 53 155 случаев;
  • Донецкая область - 32 513 случаев;
  • Житомирская область - 36 774 случая;
  • Закарпатская область - 27 195 случаев;
  • Запорожская область - 47 789 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 42 026 случаев;
  • Кировоградская область - 7817 случаев;
  • Луганская область - 8900 случаев;
  • Львовская область - 56 953 случая;
  • Николаевская область - 27 017 случаев;
  • Одесская область - 64 589 случаев;
  • Полтавская область - 31 961 случай;
  • Ровенская область - 38 656 случаев;
  • Сумская область - 38 170 случаев;
  • Тернопольская область - 32 498 случаев;
  • Харьковская область - 65 414 случаев;
  • Херсонская область - 15 814 случаев;
  • Хмельницкая область - 36 814 случаев;
  • Черкасская область - 34 945 случаев;
  • Черновицкая область - 38363 случая;
  • Черниговская область - 27 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Предыстория: За минувшие сутки, 19 декабря, в Украине заболевание коронавирусом подтвердили у 8 325 людей.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019УкраинаэпидемияМинздрав
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