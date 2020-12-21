Коронавирус в Украине: 6 545 новых случаев за сутки, 80 человек умерли
За прошедшие сутки, 20 декабря, в Украине зафиксировано 6 545 новых случаев коронавирусной болезни, 80 больных умерли, выздоровели 5 106 человек, госпитализированы – 1 766.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Детали: В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.
Также, по его словам, за прошедшие сутки проведены 26 839 тестирований (в частности методом ПЦР - 22149, методом ИФА - 4690).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 970 993 человека;
- выздоровели - 586 268 человек;
- летальных случаев - 16 665;
- проведено ПЦР-тестов – 5 303 103.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 101 123 случая;
Киевская область - 53463 случая;
Винницкая область - 21 035 случаев;
Волынская область - 30 773 случая;
Днепропетровская область - 53 155 случаев;
Донецкая область - 32 513 случаев;
Житомирская область - 36 774 случая;
Закарпатская область - 27 195 случаев;
Запорожская область - 47 789 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 026 случаев;
Кировоградская область - 7817 случаев;
Луганская область - 8900 случаев;
Львовская область - 56 953 случая;
Николаевская область - 27 017 случаев;
Одесская область - 64 589 случаев;
Полтавская область - 31 961 случай;
Ровенская область - 38 656 случаев;
Сумская область - 38 170 случаев;
Тернопольская область - 32 498 случаев;
Харьковская область - 65 414 случаев;
Херсонская область - 15 814 случаев;
Хмельницкая область - 36 814 случаев;
Черкасская область - 34 945 случаев;
Черновицкая область - 38363 случая;
Черниговская область - 27 236 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Предыстория: За минувшие сутки, 19 декабря, в Украине заболевание коронавирусом подтвердили у 8 325 людей.
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