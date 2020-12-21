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Вже третій тиждень зменшується кількість захворювань на COVID – МОЗ

Понеділок, 21 грудня 2020, 09:52

Вже третій тиждень поспіль в Україні знижується кількість виявлення нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Пряма мова: "Тертій тиждень поспіль ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків".

Деталі: Він повідомив, що за минулий тиждень в Україні було виявлено 70 327 нових випадків Covid-19, а за позаминулий - 78 719.

Більше того, радіє Степанов, вперше Україна побачила "динаміку зменшення кількості активних хворих". Зараз хворіють 367 637 українців, що на 11 тисяч менше, ніж було на позаминулому тижні - 378 696 осіб.

Нагадаємо: За минулу добу, 20 грудня, в Україні зафіксовано 6 545 нових випадків коронавірусної хвороби, 80 хворих померли, одужало 5 106 людей, госпіталізовано 1 766 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірусCovid-2019УкраїнаМОЗ


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