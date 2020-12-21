Уже третью неделю уменьшается количество заболеваний COVID - МОЗ

Уже третью неделю подряд в Украине снижается количество выявления новых случаев заболевания коронавирусном.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "Тертью неделю подряд мы видим уменьшение количества выявленных случаев".

Детали: Он сообщил, что за прошедшую неделю в Украине было выявлено 70 327 новых случаев Covid-19, а за позапрошлую – 78 719.

Более того, радуется Степанов, впервые Украина увидела "динамику уменьшения количества активных больных". Сейчас болеют 367 637 укринцев, что на 11 тысяч меньше, чем на позапрошлой неделе - 378 696 человек.

Напомним: За прошедшие сутки, 20 декабря, в Украине зафиксировано 6 545 новых случаев коронавирусной болезни, 80 больных умерли, выздоровели 5 106 человек, госпитализированы – 1 766.

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