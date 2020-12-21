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Британська мутація COVID: у ситуацію втрутилася ВООЗ

Понеділок, 21 грудня 2020, 11:02
Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус

Всесвітня організація охорони здоров'я перебуває у тісному контакті з керівними органами Великої Британії щодо виявленого в країні мутованого штаму коронавірусу.

Джерело: Reuters з Цюріха

Дослівно ВООЗ: "Ми тримаємо тісний контакт з офіційними особами Британії. Вони продовжать ділитися з нами інформацією і результатами своїх аналізів і досліджень".

Деталі: Організація рекомендує мешканцям країни використовувати усі засоби захисту, щоб попередити розповсюдження хвороби, і дотримуватися рекомендацій британської влади.

Передісторія: У неділю прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний. 

З новим штамом пов’язують стрімке зростання кількості заражень, що спостерігається в Англії останні 2 тижні.

Хоча Джонсон та експерти переконані, що вакцина все одно буде ефективною, а штам не створює більшого ризику ускладнень та смертей, уряд вирішив вдатися до рішучих заходів.

Представники урядів країн Євросоюзу у Брюсселі у понеділок проведуть термінове засідання через новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії.

Євген Кізілов, УП
Теми: БританіякоронавірусCovid-2019здоров'я


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