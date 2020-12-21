Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська мутація COVID: у ситуацію втрутилася ВООЗ

Понеділок, 21 грудня 2020, 10:02
Британська мутація COVID: у ситуацію втрутилася ВООЗ
Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус

Всесвітня організація охорони здоров'я перебуває у тісному контакті з керівними органами Великої Британії щодо виявленого в країні мутованого штаму коронавірусу.

Джерело: Reuters з Цюріха

Дослівно ВООЗ: "Ми тримаємо тісний контакт з офіційними особами Британії. Вони продовжать ділитися з нами інформацією і результатами своїх аналізів і досліджень".

Деталі: Організація рекомендує мешканцям країни використовувати усі засоби захисту, щоб попередити розповсюдження хвороби, і дотримуватися рекомендацій британської влади.

Передісторія: У неділю прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний. 

З новим штамом пов’язують стрімке зростання кількості заражень, що спостерігається в Англії останні 2 тижні.

Хоча Джонсон та експерти переконані, що вакцина все одно буде ефективною, а штам не створює більшого ризику ускладнень та смертей, уряд вирішив вдатися до рішучих заходів.

Представники урядів країн Євросоюзу у Брюсселі у понеділок проведуть термінове засідання через новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії.

Євген Кізілов, УП
Теми: Велика БританіякоронавірусCovid-2019здоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Велика Британія
Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії
Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ
Воллес пояснив свої слова про "вдячність України" і зібрав сотні коментарів подяки
Останні новини
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
Усі новини...
Реклама: