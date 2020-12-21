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Британская мутация COVID: в ситуацию вмешалась ВОЗ

Понедельник, 21 декабря 2020, 11:02
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус

Всемирная организация здравоохранения находится в тесном контакте с руководящими органами Великобритании касательно обнаруженного в стране мутировавшего штамма коронавируса.

Источник: Reuters из Цюриха

Дословно ВОЗ: "Мы поддерживаем тесный контакт с официальными лицами Великобритании. Они продолжат делиться с нами информацией и результатами своих анализов и исследований".

Детали: Организация рекомендует жителям страны использовать все средства защиты, чтобы предупредить распространение болезни, и следовать рекомендациям британской власти.

Предыстория: В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказ от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.

С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.

Хотя Джонсон и эксперты убеждены, что вакцина все равно будет эффективной, а штамм не создает большого риска осложнений и смертей, правительство решило прибегнуть к решительным мерам.

Представители правительств стран Евросоюза в понедельник проведут экстренное заседание из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

Евгений Кизилов, УП
Темы: БританиякоронавирусCovid-2019здоровье


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