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На Донбасі поранили двох бійців ЗСУ

Понеділок, 21 грудня 2020, 10:23
На Донбасі поранили двох бійців ЗСУ

Зранку у понеділок внаслідок обстрілу бойовиків в районі Горлівки поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Джерело: Facebook-сторінка Української сторінки у ТКГ

Деталі: У понеділок близько 08.00 ранку, внаслідок обстрілу з боку бойовиків було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі Горлівки Донецької області.

Пораненим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.

Українська сторона СЦКК ввела на ділянці "режим тиші та висунула вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООСЗбройні сили
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