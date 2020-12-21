Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбасі поранили двох бійців ЗСУ

Понеділок, 21 грудня 2020, 11:23

Зранку у понеділок внаслідок обстрілу бойовиків в районі Горлівки поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Джерело: Facebook-сторінка Української сторінки у ТКГ

Деталі: У понеділок близько 08.00 ранку, внаслідок обстрілу з боку бойовиків було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі Горлівки Донецької області.

Пораненим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.

Українська сторона СЦКК ввела на ділянці "режим тиші та висунула вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООСЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаУкраїнці вважають політиком і "невдахою" року президента Зеленського

Україна веде переговори із Польщею для отримання вакцини від ЄС

Вже третій тиждень зменшується кількість захворювань на COVID – МОЗ

інфографікаКоронавірус в Україні: 6 545 нових випадків за добу, 80 людей померли

В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу

МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid

Усі новини...
Донбас
Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі
Збройні формування РФ на Донбасі знову порушили перемир'я
Зеленський не погодиться на вилучення з Конституції курсу на членство в НАТО як "ціну за мир"
Останні новини
13:30
ОАСК відмовив Аласанії у задоволенні позову до СБУ за скасування доступу до держтаємниці
13:29
25% українців вірить в нові вибори президента у 2021 році
13:06
Суд задовольнив позови за "зеленими" тарифами на 200 мільйонів
13:06
Вчені пояснили новий, ймовірно заразніший, штам коронавірусу
12:47
інфографікаУкраїнці вважають політиком і "невдахою" року президента Зеленського
12:46
Курс гривні, тарифи, добробут: українці не вірять, що в 2021 році стане краще
12:19
Цьогоріч понад 40% тендерів Міноборони не відбулися
12:13
Кличко: У Києві трохи менше хворих на COVID, але розслаблятися не час
11:49
Силовики Білорусі створили базу даних протестувальників: наказ Лукашенка
11:43
Україна веде переговори із Польщею для отримання вакцини від ЄС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!