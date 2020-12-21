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На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ

Понедельник, 21 декабря 2020, 11:23

Утром в понедельник в результате обстрела боевиков в районе Горловки ранения получили двое украинских военнослужащих.

Источник: Facebook-страница Украинской страницы в ТКГ

Детали: В понедельник около 08.00 утра, в результате обстрела со стороны боевиков были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе Горловки Донецкой области.

Раненым оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

Украинская сторона СЦКК ввела на участке "режим тишины" и потребовала прекращения огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеООСВооруженные силы


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