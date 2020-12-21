На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ
Понедельник, 21 декабря 2020, 11:23
Утром в понедельник в результате обстрела боевиков в районе Горловки ранения получили двое украинских военнослужащих.
Источник: Facebook-страница Украинской страницы в ТКГ
Детали: В понедельник около 08.00 утра, в результате обстрела со стороны боевиков были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе Горловки Донецкой области.
Раненым оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.
Украинская сторона СЦКК ввела на участке "режим тишины" и потребовала прекращения огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ.
Украинская правда