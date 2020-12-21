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Україна дещо піднялася в Індексі свободи людини

Понеділок, 21 грудня 2020, 11:28
Фото ua.news

Україна піднялася на чотири сходинки та посідає 110-е місце в Індексі свободи людини – Human Freedom Index 2020.

Джерело: Укрінформ з посиланням на дані американської неполітичної дослідницької організації Інститут Катона

Деталі: Індекс вказується від 0 до 10, де 10 демонструє найбільшу свободу. Україна наразі вже на 110-му місці з індексом 6,45.

Загалом у рейтингу 162 держави. У першій трійці – Нова Зеландія (8,87), Швейцарія (8,82) та Гонконг (8,74).

Індекс ґрунтується на 12 показниках, до яких входять верховенство права, безпека та захищеність, свобода пересування, свобода віросповідання, розвиток громадянського суспільства, свобода слова та передачі інформації.

А також ідентичність і відносини, розмір органів держуправління, правова система та права власності, доступ до стійкої валюти, свобода торгівлі на міжнародному рівні, регулювання кредитування, праці та бізнесу.

Теми: права людинирейтинг


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