Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина немного поднялась в Индексе свободы человека

Понедельник, 21 декабря 2020, 10:28
Украина немного поднялась в Индексе свободы человека
Фото ua.news

Украина поднялась на четыре ступеньки и занимает сто десятое место в Индексе свободы человека – Human Freedom Index 2020.

Источник: Укринформ со ссылкой на данные американской неполитической исследовательской организации Институт Катона

Детали: Индекс указывается от 0 до 10, где 10 демонстрирует наибольшую свободу. Украина сейчас уже на 110-м месте с индексом 6,45.

Всего в рейтинге 162 страны. В первой тройке – Новая Зеландия (8,87), Швейцария (8,82) и Гонконг (8,74).

Индекс основывается на 12 показателях, в которые входят верховенство права, безопасность и защищенность, свобода передвижения, свобода вероисповедания, развитие гражданского общества, свобода слова и передачи информации.

А также идентичность и отношения, размер органов госуправления, правовая система и права собственности, доступ к устойчивой валюте, свобода торговли на международном уровне, регулирование кредитования, труда и бизнеса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: права человекарейтинг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
права человека
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Омбудсмен объяснила подлость РФ в отношении похищенных украинских детей
ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав однополых пар
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: