Украина немного поднялась в Индексе свободы человека

Украина поднялась на четыре ступеньки и занимает сто десятое место в Индексе свободы человека – Human Freedom Index 2020.

Источник: Укринформ со ссылкой на данные американской неполитической исследовательской организации Институт Катона

Детали: Индекс указывается от 0 до 10, где 10 демонстрирует наибольшую свободу. Украина сейчас уже на 110-м месте с индексом 6,45.

Всего в рейтинге 162 страны. В первой тройке – Новая Зеландия (8,87), Швейцария (8,82) и Гонконг (8,74).

Индекс основывается на 12 показателях, в которые входят верховенство права, безопасность и защищенность, свобода передвижения, свобода вероисповедания, развитие гражданского общества, свобода слова и передачи информации.

А также идентичность и отношения, размер органов госуправления, правовая система и права собственности, доступ к устойчивой валюте, свобода торговли на международном уровне, регулирование кредитования, труда и бизнеса.