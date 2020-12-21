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25% українців вірить в нові вибори президента у 2021 році

Понеділок, 21 грудня 2020, 13:29

Більше третини українців вірять, що в новому році відбудуться зміни складу уряду і Верховної Ради.

Джерело: результати опитування проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня

Дослівно: "25% вважають, що у 2021 році можливі дострокові вибори президента, 33% вважають можливими дострокові вибори Верховної Ради, 39% вважають, що імовірною є зміна уряду протягом 2021 році".

 
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Деталі: Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей методом особистого інтерв'ю face-to-face.

У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Теми: президентЗеленськийопитування


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