25% украинцев верит в новые выборы президента в 2021 году

Более трети украинцев верят, что в новом году произойдут изменения состава правительства и Верховной Рады.

Источник: результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря

Дословно: "25% считают, что в 2021 году досрочные выборы президента, 33% считают возможными досрочные выборы Верховной Рады, 39% считают, что вероятна смена правительства в течение 2021 года".

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Детали: Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей методом личного интервью face-to-face.

В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.