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Український боєць потрапив у полон бойовиків

Понеділок, 21 грудня 2020, 15:26
Український боєць потрапив у полон бойовиків

Військовослужбовець одного із підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил потрапив у полон бойовиків.

Джерело: Facebook-сторінка ООС

Деталі: 17 грудня 2020 року було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу, який виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Повідомляється, що пошукові заходи позитивного результату не дали.

Наразі встановлено, що військового затримали представники незаконних збройних формувань.

В ООС додали, що представники російсько-окупаційних військ намагаються використати даний факт для дискредитації Збройних сил.

Обставини події з’ясовуються.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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