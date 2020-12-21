Український боєць потрапив у полон бойовиків
Понеділок, 21 грудня 2020, 15:26
Військовослужбовець одного із підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил потрапив у полон бойовиків.
Джерело: Facebook-сторінка ООС
Деталі: 17 грудня 2020 року було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу, який виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Повідомляється, що пошукові заходи позитивного результату не дали.
Наразі встановлено, що військового затримали представники незаконних збройних формувань.
В ООС додали, що представники російсько-окупаційних військ намагаються використати даний факт для дискредитації Збройних сил.
Обставини події з’ясовуються.
Українська правда