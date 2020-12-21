Украинский боец попал в плен боевиков

Военнослужащий одного из подразделений в районе проведения операции Объединенных сил попал в плен боевиков.

Источник: Facebook-страница ООС

Детали: 17 декабря 2020 года было выявлено отсутствие одного из военнослужащих подразделения, которое выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

Сообщается, что поисковые мероприятия положительного результата не дали.

Установлено, что военного задержали представители незаконных вооруженных формирований.

В ООС добавили, что представители российско-оккупационных войск пытаются использовать этот факт для дискредитации Вооруженных сил.

Обстоятельства происшествия выясняются.