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Украинский боец попал в плен боевиков

Понедельник, 21 декабря 2020, 15:26
Украинский боец попал в плен боевиков

Военнослужащий одного из подразделений в районе проведения операции Объединенных сил попал в плен боевиков.

Источник: Facebook-страница ООС

Детали: 17 декабря 2020 года было выявлено отсутствие одного из военнослужащих подразделения, которое выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

Сообщается, что поисковые мероприятия положительного результата не дали.

Установлено, что военного задержали представители незаконных вооруженных формирований.

В ООС добавили, что представители российско-оккупационных войск пытаются использовать этот факт для дискредитации Вооруженных сил.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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