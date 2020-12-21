Заступниця Єрмака Ковалів йде з посади

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів йде із займаної посади за власним бажанням.

Джерело: Ковалів у Facebook, Офіс президента, джерела "Української правди" в ОПУ

Пряма мова Ковалів: "Я залишаю посаду заступника керівника Офісу президента. Це був неймовірний досвід та велика відповідальність у складний для країни час. І я дякую Володимиру Зеленському та кожному, з ким ми працювали разом і досягали результатів".

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У Зеленського вже відповіли на її звільнення. За його словами, Ковалів зробила вагомий внесок в економічний розвиток України. Також зазначається, що Ковалів залишається в команді Зеленського.

За даними УП, на її місці працюватиме Юлія Свириденко, яку сьогодні звільнили з посади першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Також джерела в ОПУ зазначають, що Ковалів залишається у "Нафтогазі" та буде радницею Зеленського.