Заместитель Ермака Ковалив уходит с поста
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив идет с занимаемой должности по собственному желанию.
Источник: Ковалів в Facebook, Офис президента, источники "Украинской правды" в ОПУ
Прямая речь Ковалив: "Я оставляю должность заместителя руководителя Офиса президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. И я благодарю Владимира Зеленского и каждого, с кем мы работали вместе и достигали результатов".
Детали: Она пообещала в дальнейшем прилагать усилия, чтобы Украина становилась экономически сильнее, а благосостояние граждан росло
В Зеленского уже ответили на ее увольнение. По его словам, Ковалив сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины.
Также отмечается, что Ковалив остается в команде Зеленского.
По данным УП, на ее месте будет работать Юлия Свириденко, которую сегодня освободили от должности первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Также источники в ОПУ отмечают, что Ковалив остается в "Нафтогазе" и будет советником Зеленского.