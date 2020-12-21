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Заместитель Ермака Ковалив уходит с поста

Понедельник, 21 декабря 2020, 20:32
Заместитель Ермака Ковалив уходит с поста

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив идет с занимаемой должности по собственному желанию.

Источник: Ковалів в Facebook, Офис президента, источники "Украинской правды" в ОПУ

Прямая речь Ковалив: "Я оставляю должность заместителя руководителя Офиса президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. И я благодарю Владимира Зеленского и каждого, с кем мы работали вместе и достигали результатов".

Детали: Она пообещала в дальнейшем прилагать усилия, чтобы Украина становилась экономически сильнее, а благосостояние граждан росло

В Зеленского уже ответили на ее увольнение. По его словам, Ковалив сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины.

Также отмечается, что Ковалив остается в команде Зеленского.

По данным УП, на ее месте будет работать Юлия Свириденко, которую сегодня освободили от должности первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Также источники в ОПУ отмечают, что Ковалив остается в "Нафтогазе" и будет советником Зеленского.

Украинская правда

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Темы: Офис президентаАндрей ЕрмакЗеленский
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