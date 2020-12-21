Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Лондона

Понеділок, 21 грудня 2020, 21:55
МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Лондона

Міністерство закордонних справ разом з іншими державними відомствами уважно відслідковує ситуацію із виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусної хвороби та рекомендує українцям утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Закордонні дипломатичні установи України перебувають в тісному контакті з урядами іноземних країн, які ухвалили рішення про тимчасову заборону авіарейсів із Великої Британії. 

Рішення про подальші дії України буде ухвалене після всебічного аналізу ситуації та консультацій з іноземними партнерами. МЗС України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії".

 Нагадаємо: Прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний. 

За його словами, наразі вважається, що вакцина від коронавірусу все одно буде ефективною. 

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України пояснюють, що наразі усі тести в Україні діагностують коронавірус незалежно від його штамів.

Українська правда
Теми: МЗСкоронавірусВелика Британіякарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
МЗС
МЗС викликало посла Киргизстану для пояснень щодо сприяння РФ в обході санкцій
Кулеба закликав ЄС терміново розширити шляхи для експорту зерна з України
Глава МЗС Британії закликав залишити його на посаді на тлі чуток про призначення в Міноборони
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: