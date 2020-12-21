МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Лондона

Міністерство закордонних справ разом з іншими державними відомствами уважно відслідковує ситуацію із виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусної хвороби та рекомендує українцям утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Закордонні дипломатичні установи України перебувають в тісному контакті з урядами іноземних країн, які ухвалили рішення про тимчасову заборону авіарейсів із Великої Британії.

Рішення про подальші дії України буде ухвалене після всебічного аналізу ситуації та консультацій з іноземними партнерами. МЗС України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії".

Нагадаємо: Прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний.

За його словами, наразі вважається, що вакцина від коронавірусу все одно буде ефективною.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України пояснюють, що наразі усі тести в Україні діагностують коронавірус незалежно від його штамів.