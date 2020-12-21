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МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Лондон

Понедельник, 21 декабря 2020, 22:55

Министерство иностранных дел вместе с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с выявлением в Великобритании нового штамма коронавирусной болезни и рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Зарубежные дипломатические учреждения Украины находятся в тесном контакте с правительствами иностранных государств, которые приняли решение о временном запрете авиарейсов из Великобритании.

Решение о дальнейших действиях Украины будет принято после всестороннего анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами. МИД Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию".

Напомним: В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказ от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.

С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины объясняют, что сейчас все тесты в Украине диагностируют коронавирус независимо от штаммов.

Украинская правда
Темы: МИДкоронавирусВеликобританиякарантин


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