Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Лондон

Понедельник, 21 декабря 2020, 21:55
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Лондон

Министерство иностранных дел вместе с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с выявлением в Великобритании нового штамма коронавирусной болезни и рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Зарубежные дипломатические учреждения Украины находятся в тесном контакте с правительствами иностранных государств, которые приняли решение о временном запрете авиарейсов из Великобритании.

Решение о дальнейших действиях Украины будет принято после всестороннего анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами. МИД Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию".

Напомним: В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказ от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.

С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины объясняют, что сейчас все тесты в Украине диагностируют коронавирус независимо от штаммов.

Украинская правда
Темы: МИДкоронавирусВеликобританиякарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
МИД
МИД вызвал посла Кыргызстана для объяснений относительно содействия РФ в обходе санкций
Кулеба призвал ЕС срочно расширить пути для экспорта зерна из Украины
Глава МИД Британии призвал оставить его на посту на фоне слухов о назначении в Минобороны
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: