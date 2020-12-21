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ФСБ відповіло на розслідування Навального та звинувачує іноземні спецслужби

Понеділок, 21 грудня 2020, 22:56
ФСБ відповіло на розслідування Навального та звинувачує іноземні спецслужби

У ФСБ Росії назвали підробкою опубліковану опозиціонером Олексієм Навальним телефонну розмову з його можливим отруйником, який є співробітником ФСБ.

Джерело: ФСБ в коментарі ТАСС

Дослівно: "Відео з телефонною розмовою Навального нібито з одним із співробітників підрозділу ФСБ є підробкою. Використання способу підміни номера абонента - відомий прийом іноземних спецслужб, раніше не раз апробований в антиросійських акціях, що дозволяє виключити можливість установки реальних учасників розмови ".

Деталі: Розслідування Навального назвали "спланованою провокацією", спрямованою на дискредитацію ФСБ і її співробітників і відзначають, що це було б неможливим без "організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб".

Нагадаємо: Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

"Українська правда" в Threads

Теми: НавальнийРосіяФСБ
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