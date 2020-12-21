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ФСБ ответило на расследование Навального и обвиняет иностранные спецслужбы

Понедельник, 21 декабря 2020, 22:56
ФСБ ответило на расследование Навального и обвиняет иностранные спецслужбы

В ФСБ России назвали подделкой опубликованный оппозиционером Алексеем Навальным телефонный разговор с его возможным отравителем, который является сотрудником ФСБ.

Источник: ФСБ в комментарии ТАСС

Дословно: "Видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой. Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора".

Детали: Расследование Навального назвали "спланированной провокацией", направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников и отмечают, что это было бы невозможным без "организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

Напомним: 21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, следили за ним и участвовали в спецоперации.

Темы: НавальныйРосcияФСБ
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