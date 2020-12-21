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У світовому антирейтингу COVID-19 Україна на 15-му місці

Понеділок, 21 грудня 2020, 23:37
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна на 15-му місці

Станом на 22 грудня в країнах Європи діагностували 169 тисяч нових заражень COVID-19, зокрема, 6545 в Україні. 

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Швейцарія, Іспанія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 15-му місці.

 
Статистика за 20  грудня

Наразі всього в світі діагностовано 77 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 54 мільйони хворих вилікувалися, 1 679 511 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 21 мільйон людей.

Що передувало: 20 грудня в Україні зафіксовано 6 545 нових випадків коронавірусної хвороби, 80 хворих померли, одужало 5 106 людей, госпіталізовано 1 766 осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус
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