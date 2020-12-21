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В мировом антирейтинге COVID-19 Украина на 15-м месте

Понедельник, 21 декабря 2020, 23:37
В мировом антирейтинге COVID-19 Украина на 15-м месте

По состоянию на 22 декабря в странах Европы диагностировали 169 тысяч новых заражений COVID-19, в частности, 6545 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Швейцария, Испания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 15-м месте.

 
Статистика за 20 декабря

Сейчас в мире диагностировано 77 миллионов случаев заражения коронавирусом, 54 миллиона больных вылечились, 1 679 511 пациента с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 21 миллиона человек.

Что предшествовало: 20 декабря в Украине зафиксировано 6 545 новых случаев коронавирусной болезни, 80 больных умерли, выздоровели 5 106 человек, госпитализированы – 1 766.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус
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