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У світі вже 77 мільйонів заражень COVID-19

Вівторок, 22 грудня 2020, 04:14

Станом на 22 грудня в світі за добу діагностували понад 500 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 8724 ковід-хворих.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі виявили 514 441 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 171 763 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Швейцарія, Іспанія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 15-му місці.

 
Статистика за 20  грудня

Наразі всього в світі діагностовано 75 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 53 мільйони хворих вилікувалися, 1 679 511 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 21 мільйон людей.

Що передувало: 20 грудня в Україні зафіксовано 6 545 нових випадків коронавірусної хвороби, 80 хворих померли, одужало 5 106 людей, госпіталізовано 1 766 осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


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