У світі вже 77 мільйонів заражень COVID-19

Станом на 22 грудня в світі за добу діагностували понад 500 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 8724 ковід-хворих.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі виявили 514 441 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 171 763 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Швейцарія, Іспанія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 15-му місці.

Статистика за 20 грудня

Наразі всього в світі діагностовано 75 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 53 мільйони хворих вилікувалися, 1 679 511 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 21 мільйон людей.

Що передувало: 20 грудня в Україні зафіксовано 6 545 нових випадків коронавірусної хвороби, 80 хворих померли, одужало 5 106 людей, госпіталізовано 1 766 осіб.

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