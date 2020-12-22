У світі вже 77 мільйонів заражень COVID-19
Станом на 22 грудня в світі за добу діагностували понад 500 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 8724 ковід-хворих.
Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers
Деталі: У світі виявили 514 441 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 171 763 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Швейцарія, Іспанія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 15-му місці.
Наразі всього в світі діагностовано 75 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 53 мільйони хворих вилікувалися, 1 679 511 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 21 мільйон людей.
Що передувало: 20 грудня в Україні зафіксовано 6 545 нових випадків коронавірусної хвороби, 80 хворих померли, одужало 5 106 людей, госпіталізовано 1 766 осіб.
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