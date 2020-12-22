В мире уже 77 миллионов заражений COVID-19

По состоянию на 22 декабря в мире за сутки диагностировали более 500 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 8724 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире обнаружили 514 441 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 171 763 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Швейцария, Испания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 15-м месте.

Статистика за 20 декабря

Сейчас в мире диагностировано 75 миллионов случаев заражения коронавирусом, 53 миллиона больных вылечились, 1 679 511 пациента с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 21 миллиона человек.

Что предшествовало: 20 декабря в Украине зафиксировано 6 545 новых случаев коронавирусной болезни, 80 больных умерли, выздоровели 5 106 человек, госпитализированы – 1 766.

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