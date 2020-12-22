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Перемир'я на Донбасі: 6 обстрілів, двоє поранених

Вівторок, 22 грудня 2020, 07:35

Збройні формування Росії в Україні минулої доби 6 разів обстріляли позиції ООС. Двоє поранених.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 21 грудня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Ворожа вогнева активність спостерігалася поблизу населених пунктів Водяне, Південне, Шуми, Золоте-4 та Луганське. Протягом доби противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь".

Теми: ООС


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