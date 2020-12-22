Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перемирие на Донбассе: 6 обстрелов, двое раненых

Вторник, 22 декабря 2020, 07:35

Вооруженные формирования России в Украине за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции ООС. Двое раненых.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 21 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Золотое-4 и Луганское. В течение суток противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На обстрелы противника наши воины открывали огонь".

Темы: ООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаКоронавирус в Украине: за день выздоровело в полтора раза больше чем заболело

видеоЗапись разговора главы КСУ разоблачает его причастность к судейскому мошенничеству – "Схемы"

Заместитель Ермака Ковалив уходит с поста

Новости 21 декабря: разговор Навального с ФСБ, приостановление полномочий Татарова

ЕС официально утвердил первую вакцину от коронавируса

Украинский боец попал в плен боевиков

Все новости...
ООС
Оккупанты 6 раз нарушили "тишину" на Донбассе, в ВСУ двое раненых
Украинский боец попал в плен боевиков
На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ
Последние новости
08:50
фотоСталкеры-рецидивисты несли из Чернобыльской зоны рога
08:15
инфографикаКоронавирус в Украине: за день выздоровело в полтора раза больше чем заболело
08:00
Главные новости понедельника и ночи: разговор Навального с ФСБ, приостановление полномочий Татарова
07:35
Перемирие на Донбассе: 6 обстрелов, двое раненых
06:24
Почта Великобритании перестанет отправлять посылки из-за нового штамма коронавируса
05:24
В 2020-м SpaceX выполнила 26 миссий в космос, в будущем году Маск планирует уже 48 запусков
04:14
В мире уже 77 миллионов заражений COVID-19
02:47
Мутация коронавируса: новый штамм может быть опасен для детей
01:52
США ввели санкции против 103 организаций России и Китая
00:37
ТаблицаВ мировом антирейтинге COVID-19 Украина на 15-м месте
Все новости...