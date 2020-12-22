Перемирие на Донбассе: 6 обстрелов, двое раненых

Вооруженные формирования России в Украине за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции ООС. Двое раненых.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 21 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Золотое-4 и Луганское. В течение суток противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На обстрелы противника наши воины открывали огонь".