Перемирие на Донбассе: 6 обстрелов, двое раненых
Вторник, 22 декабря 2020, 07:35
Вооруженные формирования России в Украине за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции ООС. Двое раненых.
Источник: штаб ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 21 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Золотое-4 и Луганское. В течение суток противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На обстрелы противника наши воины открывали огонь".